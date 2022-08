Nog steeds honderden woningen zonder rookmelder: ‘Weigeraars geven we tot half september de tijd’

Veelpleger mee voor verplichte DNA-afname nadat politie hem slapend op straat aantreft

Zijn beslissing om in Gorinchem op straat te gaan slapen, is een veelpleger duur komen te staan. De man werd door de politie gewekt en vervolgens meegenomen om zijn DNA af te staan. Hij is namelijk al meerdere malen veroordeeld, onder meer voor winkeldiefstal.

5 augustus