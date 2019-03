Nog voor de opening ingebroken in bakwinkeltje van Heel Holland Bakt-ster Marjolein: ‘Een rotgevoel’

Speuren naar dode zwanen in de polder

17:56 De Alblasserwaard is in de ban van dode zwanen. In zeventien dagen tijd zijn al 27 dode zwanen aangetroffen in het gebied. Vrijdag was het opnieuw raak, aan de Noordzijde in Oud-Alblas. ,,Dit is het einde niet”, reageerde Gerrit de Boom van de Dierenambulance Vianen en Omstreken toen eerder deze week ook al tien kadavers waren gevonden.