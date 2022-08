Noodopvang voor zestig Oekraïners in Groot-Ammers

Molenlanden loopt voorop als het gaat om de opvang van Oekraïners bij particulieren thuis, maar in die gemeente wordt binnenkort ook een tijdelijke centrale opvang geopend. Die komt in Groot-Ammers. Daar kunnen vanaf september zestig gevluchte Oekraïners verblijven.

Dat melden de gemeente en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in een persbericht. De opvang komt op het industrieterrein aan de Wilgenweg 8 in Groot-Ammers. Dat is een bedrijfspand aan de rand van het dorp, tegen de N216 aan. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne worden al 325 vluchtelingen opgevangen in Molenlanden. Dat gebeurt bij particulieren thuis en veelal onder de vlag van de Stichting Christian Children Relief, die al jarenlang iedere twee jaar een groep kinderen naar Nederland haalt en die bij gezinnen onderbrengt.

Behoefte aan meer noodopvang

Het is echter niet voldoende. Naarmate de oorlog voortduurt, is er behoefte aan meer noodopvang. Het kabinet heeft daarom een beroep gedaan op alle gemeenten en veiligheidsregio’s in het land om te helpen bij die opvang. In Dordrecht is bijvoorbeeld gebouw Crownpoint aan de Spuiboulevard daarvoor verbouwd en al maanden in gebruik voor huisvesting van vluchtelingen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente Molenlanden met inwoners en ondernemers gezocht naar geschikte opvanglocaties voor korte en langere termijn. Zo is ook het pand aan de Wilgenweg in Groot-Ammers in beeld gekomen. Daar kunnen mensen op langere termijn gehuisvest worden, zegt de gemeente. Inwoners en ondernemers uit de buurt zijn geïnformeerd per brief.

Er moet wel eerst een kleine verbouwing plaatsvinden. Die begint zeer binnenkort en duurt enkele weken, waarna naar verwachting in de loop van september de eerste mensen richting Groot-Ammers komen.

