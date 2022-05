Oefenen voor hoogwater terwijl het extreem droog is: ‘Na de bijna-ramp in 1995 doen we dit elke vijf jaar’

Met een bonk valt de laatste balk in de poort van de Woudrichemse vesting op zijn plek. Alles past perfect, dus de stad is helemaal voorbereid op hoogwater. Al is daarvan in deze periode helemaal geen sprake: het is juist extreem droog. ,,Droog of niet, om de vijf jaar oefenen we het afsluiten van de coupures in Woudrichem.’’

Waterschap Rivierenland moet deze weken alle zeilen bijzetten om verdere verdroging door neerslagtekort tegen te gaan. Dit voorjaar behoort al tot de meest droge in de geschiedenis. Maar ondertussen staan in de agenda's van de medewerkers ook klussen die alles met hoogwater te maken hebben. Waaronder het snel en efficiënt afsluiten van de doorgangen in de waterkeringen wanneer de rivieren buiten hun oevers treden. Na de bijna-watersnoodramp in 1995 behoren die oefeningen tot de vaste routines binnen het waterschap.

Het werkgebied van Waterschap Rivierenland, dat zich uitstrekt van Kinderdijk tot aan de Duitse grens bij Nijmegen, telt ruim zestig coupures. Die doorgangen in de waterkeringen liggen op plekken waar wegen de dijken kruisen. Ze variëren in breedte en verkeersintensiteit, maar op elke plek oefenen medewerkers van het waterschap in de afsluiting ervan. Veelal in samenwerking met medewerkers van de gemeente waarin de coupure ligt, want het materiaal dat nodig is voor de afsluiting ligt daar doorgaans opgeslagen.

Een stuk of twaalf schotbalken liggen op de aanhanger die voor de Gevangenpoort in Woudrichem staat. Rood-wit afzetlint verspert de toegang vanaf de Rijkswal de vesting in. De entree naar de Waterpoort langs de rivier is tijdelijk een werkterrein, want de vier resterende balken die in de Waterpoort zijn geschoven, moeten weer de aanhanger op. De eerste oefening in de vesting van Woudrichem zit er op.

,,Tijd voor koffie!’’ De bekertjes worden klaargezet en wanneer de allerlaatste balk op de aanhanger ligt, is er tijd voor wat rust. Als is er van stress helemaal geen sprake. ,,Makkie’’, zegt een van de mannen op de vraag hoe het afsluiten van de Waterpoort verliep. Zijn collega's knikken. Het afsluiten van de Waterpoort verliep van een leien dakje. Net na aankomst van het veer gingen de balken in de poort. Nog geen halfuur later zijn ze er weer uit. Precies op tijd om passagiers voor de veerpont vrije doorgang te geven.

De schotbalken worden tijdens de oefening in de uitsparingen in de muren van de Loevesteinse Poort gelegd.

,,We hebben dit voor het laatst in 2017 geoefend’’, vertelt een woordvoerster van het waterschap die meekijkt met haar collega's. ,,Maar in januari 2018 is deze coupure ook gesloten, juist vanwege hoogwater op de rivier.’’ De coupure in de Waterpoort bij Woudrichem is altijd een van de eerste doorgangen die wordt afgesloten bij dreigend hoogwater. Als dat niet zou gebeuren, stroomt de Waal zo de vesting binnen.

170 kilo per stuk

Het gezelschap, de aanhanger en een kraan vertrekken naar de oostkant van de stad naar de Loevesteinse Poort. Van de zestien balken worden de helft in de Loevesteinse Poort geplaatst. De kraan is daarbij onontbeerlijk. ,,Die balken wegen zo'n 170 kilo per stuk’’, vertelt de woordvoerster. ,,Ingewikkeld is het plaatsen niet: ze zijn allemaal even groot. Het verschil tussen beide poorten is ook goed te zien, want die voor de Loevesteinse Poort zijn iets langer.’’

De oefening zorgt nauwelijks voor overlast. Twee toeristen die door de Loevesteinse Poort de vesting willen verlaten, besluiten koffie te gaan drinken als ze horen dat de oefening zeker nog een kwartier duurt. Een half uur later komen ze terug. De weg naar de Schapendam is vrij. De mannen en hun materieel zijn verdwenen. ,,Tot over vijf jaar, dan oefenen we weer. Tenzij het hoogwater wordt,’’ aldus de woordvoerster.

In de poort hangt een bordje van het waterschap met uitleg over wat een coupure is.

