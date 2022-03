Oekraïense vluchtelingen in Hardinxveld-Giessendam verplaatst: ‘Hier is meer privacy’

De crisisopvang in De Bron was ingericht als tijdelijk opvangplek. Voor opvang van een langere termijn is daarom het kantoor van BM Van Houwelingen geschikt gemaakt. Op deze plek is meer privacy, een huiskamer, wasgelegenheid en een koelkast. Ook is hier meer ruimte: zo'n vijftig vluchtelingen kunnen hier langere tijd verblijven.