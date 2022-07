Omstreden Chinese camera’s verdwijnen overal, maar Gorinchem zet er twee neer in zijn binnenstad

Niet meer dwars door de binnenstad scheuren! Gorinchem repareert na twee jaar enkele kapotte paaltjes

Automobilisten razen overdag dadelijk niet langer dwars door het voetgangersgebied in de Gorcumse binnenstad. De gemeente is begonnen met de reparatie van enkele beweegbare afsluitingen. Niet allemaal, want dat kost te veel geld.

7 juni