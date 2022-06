Omstreden radar Herwijnen opnieuw in tv-programma De Hofbar

Meer dan 200 tegenstan­ders bij elkaar in Herwijnen om ongenoegen te uiten: ‘Nog een radar? Wij zeggen nee!’

Stichting Niet nog een radar in Herwijnen roept de Tweede Kamer in een brief op om zo snel mogelijk de komst van een militaire radartoren naar het West Betuwse dorp een halt toe te roepen.

7 juni