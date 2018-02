Onderzoek naar drie 'zelfmoorden' in omstreden zorginstelling

Vandaag werd bekend dat een man (63) en vrouw (58) uit Zwaag zijn opgepakt op verdenking van het opzettelijk toedienen van een dodelijk middel bij hun (stief)dochter in 2012. Aanvankelijk werd gedacht dat zij zelfmoord had gepleegd, maar nu gaat justitie uit van moord, dan wel het opzettelijk toedienen van een dodelijk of euthanasiemiddel.



De opgepakte vrouw werkte in de omstreden zorginstelling Jedidja in Meerkerk van Aaldert van E. Van E. is veroordeeld voor seksueel misbruik van cliënten en moet later deze maand weer voor de rechter komen. Ook de andere onderzochte 'zelfmoorden' hebben een link met de kliniek: het gaat om drie voormalige cliënten.



Een van die cliënten is de zus van de in 2012 overleden vrouw. Zij zou in 2016 zelfmoord hebben gepleegd, nadat ze slachtoffer was geworden van seksueel misbruik in de instelling.