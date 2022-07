Onderzoekers ontdekken zeldzame gouden sprinkhaan langs een kade in de Alblasserwaard

Ze struinen tientallen kilometers kade in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden af om in kaart te brengen welke soorten sprinkhanen, dagvlinders, libellen en planten er te vinden zijn. Het onderzoek is een voorbereiding op plannen van het waterschap om de kades te verstevigen.

Tijdens een wandeling ontdekten ze de gouden sprinkhaan. Het dier is geen bedreigde soort, maar komt door zijn voorkeur voor vochtige graslanden slechts in enkele gebieden in ons land voor. Onder meer in Limburg en Nationaal Park Weerribben-Wieden in Overijssel.