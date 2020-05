Online raadsvergadering van Gelderse gemeente verstoord door porno en racisme

Anita uit Leerdam nodigt premier Rutte uit in haar sport­school, ‘want anderhalve meter kan wél’

6:12 Sportschoolhouder Anita Hoogeveen van Hart for Her in Leerdam heeft premier Mark Rutte per brief gevraagd of hij misschien wil komen kijken. De sportschool was klaar om weer open te gaan, met desinfectiemiddelen en een keurige afstand tussen de apparaten. Maar helaas. ,,Terwijl het gewoon wel kan.”