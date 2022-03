Ons geluk hangt af van de ambtenaren

Kunstenaar Daan Roosegaar­de doet wat de natuur niet lukte: Slot Loevestein onder water zetten

Kunstenaar Daan Roosegaarde doet wat de natuur in al die eeuwen niet is gelukt: hij zet Slot Loevestein onder water. Meer dan 9000 bezoekers maken het vrijdag en zaterdag zelf mee. Ze gaan ten onder in de virtuele overstroming Waterlicht.

25 maart