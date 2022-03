Ontmoetingsavonden voor jonge LHBTI’ers in de regio: ‘Ouders zijn ook welkom’

Opnieuw onvrede in Gorinchem over komst Nashville-dominee naar Grote Kerk

In Gorinchem is onvrede ontstaan over de komst van Nashville-dominee Marten Visser naar de Grote Kerk. In 2020 protesteerden Gorcumers bij de kerk toen hij er predikte. Toch werd hij deze maand opnieuw uitgenodigd. ,,Zijn uitspraken zijn gevaarlijk.’’

28 maart