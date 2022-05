Ook 78 jaar later worden de Merwedegijzelaars herdacht op de plek waar zij werden afgevoerd

In totaal werden 589 mannen uit Sliedrecht, Hardinxveld, Giessendam en Werkendam tijdens de vergeldingsrazzia van de Duitse bezetter opgepakt. Zij werden bij de Grote Kerk in Sliedrecht en de School met de Bijbel in Hardinxveld bijeengebracht, waarna vrijwel alle mannen naar kamp Amersfoort zijn afgevoerd. Een grote groep mocht zeven weken later huiswaarts keren. Niet iedereen had dat geluk. Twaalf mannen overleefden de werkkampen in Duitsland niet.