Ook boeren uit de regio doen mee aan protest in Barneveld: ‘Gaan met serieus aantal die kant op’

Dat laat Arno van Maaren, die de actie voor boeren in de regio Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en West Betuwe coördineert, desgevraagd weten. Agractie kondigde vorige week, direct nadat het kabinet haar nieuwe stikstofplannen bekendmaakte, een protestactie in Den Haag aan. Later bleek dat de boeren echter meer voelen voor ‘een positief getoonzette manifestatie op de Veluwe om daar een statement te maken’. Dat protest vindt nu in Barneveld plaats.

Daar zullen ook honderden deelnemers uit de regio aan deelnemen. ,,We gaan ervan uit dat er behoorlijk wat boeren komen”, zegt Van Maaren. ,,Over precieze aantallen kan ik niks kwijt, maar het zullen er honderden zijn. Boeren kunnen op twee plekken in de regio, in de Alblasserwaard én in omgeving Vijfheerlanden/West Betuwe, aanhaken - vanaf daar gaan we rijden. Maar vanuit veiligheidsoverwegingen kan ik ook hier nog weinig over zeggen. Wel raad ik iedereen aan thuis te werken als dat mogelijk is. Het belooft druk te worden op de weg.”