Ook dieren hebben het koud maar ze komen nog niet echt in de problemen

COLUMN Zorg is breekbaar, zorg is ‘Broos’

Afgelopen zaterdag was ik in schouwburg De Lawei in Drachten. Ik ben als regie adviseur betrokken bij het tot stand komen van ‘Broos’, de nieuwe voorstelling van Fred Delfgaauw. Ik reis mee met de try-outs voor ‘vreemd’ publiek. Dit was de allereerste.

11 december