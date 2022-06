Ook in Gorinchem neemt lerarentekort toe: meer dan honderd openstaande vacatures

Het UWV schatte vorig jaar het totaal aan openstaande vacatures in Gorinchem voor pedagogische beroepen, waar leerkrachten onder vallen, op 350. Daarvan waren er 100 voor docenten en leerkrachten voor het primair secundair onderwijs. In een ideale situatie zijn er dan tegelijkertijd ook voldoende werkzoekende in dat vakgebied. Iets wat niet het geval is. Het UWV keert momenteel slechts 32 uitkeringen aan voor werkzoekende in deze categorie.