Ook West-Betuwe gaat strijd met 'jeukrups' weer aan: hotspotlocaties bespoten

De maatregelen van Avri richten zich in West Betuwe op bestrijding van de gemeentelijke eikenbomen. Het gaat dan om hotspotlocaties - plekken waar in vorige jaren veel nesten zijn gevonden. Deze bomen worden preventief bespoten met een biologisch middel. Wanneer de rupsen van deze bomen eten, gaan ze dood. Ook worden de rupsen bespoten met een middel dat alleen rupsen doodt. Het bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Plaatsen waar beschermde vlinders voorkomen, worden overgeslagen.