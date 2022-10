Op bodemdierensafari bij GeoFort in Herwijnen

UPDATE Zolderver­die­ping bedrijfs­pand Noordeloos stort in, specialis­tisch team doorzoekt puinhoop

In een pand aan De Vort in Noordeloos is de zolderverdieping ingestort. Na een zoektocht door het USAR-team en zijn honden werd duidelijk dat er niemand bedolven was geraakt. ‘Gelukkig niet’, reageerde burgemeester Theo Segers die poolshoogte kwam nemen.

5 oktober