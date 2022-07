Op safari in Gorinchem en samen speuren naar beschermde diersoorten

Droomzaak Petra drie weken na opening dicht: ‘Dieven jatten voor duizenden euro's aan spulletjes’

Vol enthousiasme opent Petra Dame haar winkeltje vol brocante en antiek. Drie weken later is het alweer dicht. Winkeldieven stelen in die tijd voor ruim 2000 euro aan spulletjes. Met beveiligingscamera’s in haar zaak probeert ze het opnieuw. ,,Wie nu hier nog iets jat, staat gewoon op beeld.’’

14 juli