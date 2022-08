Open Monumentendag in Altena in teken van verduurzaming

Een rijke historie maakt monumenten al duurzaam, maar groene aanpassingen en nieuwe functies worden steeds belangrijker om erfgoed door te kunnen geven aan volgende generaties. Veel monumenten in de Biesboschlinie hebben door de tijd heen een nieuwe functie gekregen, zoals de Werelderfgoed-forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: Fort Altena, Fort Bakkerskil, Fort Giessen en Fort Steurgat. Ook de koren- en watermolens in de streek zijn een toonbeeld van duurzaamheid. Korenmolen de Twee Gebroeders in Wijk en Aalburg is weer helemaal ingericht om te doen waar hij ooit voor gebouwd is in 1872.