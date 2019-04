Openbaar Ministerie: Gorcumer (26) was spin in web kinderpornonetwerk

Een 26-jarige man uit Gorinchem wordt er door justitie van verdacht jarenlang een spil te zijn geweest in een kinderpornonetwerk. Zo zou hij als beheerder toegang hebben gehad tot een zeer exclusief forum, waarin hij ook mocht bepalen welke kinderporno wel of niet geplaatst mocht worden. ,,Het is een grote vis die we te pakken hebben’’, aldus het Openbaar Ministerie.

De Gorcumer zit al meer dan 100 dagen vast, maar tot een inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak is het nog niet gekomen. Justitie denkt nog maanden nodig te hebben om de zaak rond te krijgen.

,,Het gaat om een enorme hoeveelheid. Tot nu toe zijn er meer dan 10.000 afbeeldingen, waarvan 1200 films aangetroffen, vooral van meisjes in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Dat is veel harde porno, die je zeker niet in deze verhouding in elke collectie aantreft. Ook het bekijken van al zijn chats en het onderzoeken van de rol die de verdachte heeft gespeeld kost veel tijd. De technische kennis bij verdachte is bovendien zeer groot. Dat zegt iets over zijn positie binnen het netwerk’’, aldus de officier van justitie.

Zo zou de Gorcumer in discussie hebben gebracht wie wel en niet welkom zijn in het kinderpornoforum op het Dark Web. Zo zouden personen met de voorkeur voor jongens, meisjesbaby’s en voor kinderen in de leeftijd van 11 tot 15 jaar wat hem betreft geaccepteerd moeten worden. Ook foto’s en filmpjes van bondage met kinderen mochten worden gedeeld.

Quote Hij lijkt te willen onderschat­ten hoe heftig het is Officier van Justitie, Rotterdam

Het onderzoek wordt volgens justitie verder bemoeilijkt doordat de verdachte, die sinds oktober 2016 actief was, maar in januari van dit jaar tegen de lamp liep, tot nu toe geen openheid van zaken heeft willen geven. Weliswaar zou hij een aantal wachtwoorden hebben opgebiecht, maar die blijken niet allemaal te kloppen. ,,De verdachte heeft zich bij het laatste verhoor beroepen op zijn zwijgrecht. Dat mag, maar duidt niet op een meewerkende houding. Hij verklaarde eerst dat het alleen om nudisme ging, pas na confrontatie schoof hij in zijn verklaringen op. Bij het bekijken van de collectie blijkt dat het gewoon keiharde kinderporno is. Hij lijkt te willen onderschatten hoe heftig het is’’, zegt justitie.

De verdachte blijkt ook ongepaste contacten met minderjarige meisjes te hebben gehad.