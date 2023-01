Opnieuw auto's in de fik op beruchte kruising in Veen, honderden mensen kijken toe

Rechter hekelt gebiedsver­bod en stelt inwoner in ‘t gelijk: ‘Maar pas wel een beetje op de komende tijd’

De rechter in Breda heeft donderdagmiddag een inwoner van Veen in het gelijk gesteld, die bezwaar maakte tegen het besluit van de gemeente Altena hem een gebiedsverbod op te leggen in en om de Witboomstraat in zijn woonplaats. Daar gaan in december vaak sloopauto’s in vlammen op.

16 december