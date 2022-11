Opstelling staatssecretaris Van der Maat in Herwijnen voedde wantrouwen nog meer

ANALYSEDe staatssecretaris van Defensie en de inwoners van Herwijnen stonden maandagavond lijnrecht tegenover elkaar. Dat staan ze al jaren, maar niet eerder waren de pijnpunten zo tastbaar. Niemand gaf echter een centimeter toe. Dus áls die avond al iets heeft opgeleverd, dan is het hooguit het vinkje dat Defensie kan zetten. Want de ‘stas’ is immers met inwoners in gesprek gegaan. Check .

Inhoudelijk viel er voor beide partijen al geen eer te behalen. Staatssecretaris Christophe van der Maat herhaalde, net zoals zijn voorganger dat deed, de argumenten waarom Herwijnen de geschiktste plek is voor de militaire radartoren. Hij ging weliswaar in op de zoektocht naar andere locaties, maar draaide vervolgens opnieuw hetzelfde bandje af. De zo’n 150 aanwezige dorpsgenoten lieten hem eerst nog even zijn gang gaan, maar de sfeer veranderde meteen toen Van der Maat met droge ogen verkondigde dat de radar echt elders had gestaan als een andere gemeente het ding ‘dolgraag had willen hebben’.

Alsof er ook maar één gemeente in Nederland te vinden is die blij zou zijn met een radar die zó omstreden is. In het Friese Wier kunnen ze daarover meepraten. Daar staat al zo’n radar, die zoveel geluid produceert dat inwoners ’s nachts met de ramen dicht moeten slapen. En dan die stralingsrisico’s. De normen voor elektromagnetische straling zijn in veel andere Europese landen veel strenger dan in Nederland. En dat is niet voor niets, zeggen de tegenstanders van de radar. Bovendien ontbreekt gedegen onderzoek naar de risico’s. Herwijnen wil dat, de staatssecretaris niet.

Wisselende criteria

Het is dus niet verwonderlijk dat inwoners het vertrouwen in de overheid kwijt zijn. De landelijke toeslagenaffaire, de gaswinningsproblematiek in Groningen en de wijze waarop het kabinet antwoordt op vragen van inwoners helpen daar allemaal niet bij. Al jaren vraagt de stichting ‘Niet nóg een radar in Herwijnen’ om gedegen onderbouwing, maar alle WOB-procedures ten spijt, ze heeft nog altijd niet het idee dat alle informatie op tafel ligt. Het móet blijkbaar Herwijnen worden en de staatssecretaris lijkt steeds wisselende criteria te gebruiken waarom de ene locatie beter is dan de andere. Consistent is het allemaal niet. Het gemis daaraan voedt het wantrouwen nog meer.

Van echte gesprekken kwam het maandagavond niet. Laat staan dat naar elkaar werd geluisterd. Het kostte de staatssecretaris zichtbaar moeite om met alle kritiek om te gaan. Het werd een welles-nietesspelletje tussen hem en het volk. Toegegeven, Van der Maat begaf zich in het hol van de leeuw, dus het blijft de vraag of hij überhaupt íets goed had kunnen doen. Maar de manier waarop hij zich manifesteerde en gesprekken afkapte (‘Je wilt blijkbaar mijn antwoorden niet horen’) maakte de bijeenkomst waardeloos. Én het liet pijnlijk zien dat die, door sommige inwoners benoemde ‘arrogante houding’, precies dát is waardoor het vertrouwen in politiek Den Haag zo ver weg is.

Wakker

Of de staatssecretaris daar écht wakker van ligt, valt echter te bezien. Het kabinet zet zijn plannen voor de radartoren in Herwijnen gewoon door. Alleen een zaak van heel lange adem (lees: procederen tot aan de Raad van State), kan heel misschien wat soelaas bieden. Misschien kijkt Van der Maat stiekem wel tevreden terug. Want van de Eerste en Tweede Kamer kan hij nu nooit meer het verwijt krijgen dat ‘het volk’ in deze kwestie niet is gehoord.

