Ouders waarschuwen tegen choking game die zoon Tim (16) fataal werd

GeoFort in Herwijnen maakt kans op een ton

13:00 Het is meivakantie en dus feest voor kinderen in GeoFort in Herwijnen. Misschien heeft GeoFort zelf straks ook een feestje te vieren. Het park is in de race voor de BankGiro Loterij Museumprijs en maakt kans op 100.000 euro.