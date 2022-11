Overlastgevende bomen bij Werkendams appartementencomplex worden gekapt

Eind mei sprak de gemeenteraad van Altena nog over ‘onaanvaardbare hinder’ door de bomen bij appartementencomplex Hof Albrecht, maar een motie daarover werd verworpen. Wel werd afgesproken de situatie nog eens onder de loep te nemen en te beoordelen als de balkons betreedbaar waren, de bomen vol in blad stonden en de bouwstellingen waren verwijderd.

Niet wenselijk

Altena kwam tot de conclusie dat het inderdaad niet wenselijk is dat de bomen, die op zo’n korte afstand van de bebouwing staan, gehandhaafd blijven. Een vergunning is inmiddels afgegeven. Het kappen van de bomen kan echter pas uiterlijk in augustus als de overwinteringsperiode van de poelkikker voorbij is en er geen sprake is van broedsels in de bomen.