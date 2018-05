Palingrel in Gorinchem: gemeente serveert toastjes met beschermde diersoort

Het serveren van toastjes met paling en zalm is in de gemeente Gorinchem aanleiding tot een heuse rel. GroenLinks is woest over deze traktatie bij de installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Paling is immers een beschermde diersoort.

,,Ongehoord voor een gemeente die koploper in duurzaamheid en biodiversiteit wil zijn'', foetert Arjen Rijsdijk, de koud is afgezwaaid als wethouder. ,,GroenLinks is net uit het college en de ambtelijke organisatie laat alles direct los? Natuurlijk zou het standaard in de opdracht aan cateraars moeten staan. De praktijk is helaas anders terwijl op papier beweerd wordt 100% duurzaam in te kopen.''

De partij van Rijsdijk kwam na de verkiezingen niet meer terug in het bestuur van de gemeente. De komende vier jaar gaan de CDA, Democraten Gorinchem, PvdA en Stadsbelang de scepter zwaaien. Gisteravond werd het nieuwe college geïnstalleerd.

Verslikken

Voor alle aanwezige politici kwam er als traktatie een schaal met allerlei hapjes voorbij. Maar toen Rijsdijk het aanbod zag, verslikte hij zich spontaan. In plaats van het meer neutrale beleg, prijkten er zalm en paling op de toastjes.

Waar zalm volop verkrijgbaar is in supermarkten en geen beschermde status geniet, is dat met paling heel anders. Internationaal behoort die wel tot de bedreigde soort, hoewel de meningen daar enorm over verschillen. Concreet betekent de status echter dat consumptie van paling geoorloofd is, terwijl voor de soort tegelijkertijd versneld herstelmaatregelen van kracht zijn.

,,We hebben niet voor niets bij het afscheid van het vorige college juist vegetarische hapjes geserveerd. Het gaat dramatisch met de palingstand'', zegt Rijsdijk, die ontkent dat hij een trap geeft, omdat zijn partij niet in het nieuwe college kwam, zoals boze tongen zouden kunnen beweren. ,,Nee, want ik het reken dit het nieuwe college natuurlijk niet aan. Dat is koud aangetreden en kan hier niets aan doen. Maar ik ben wel teleurgesteld in de ambtelijke organisatie.''

De gemeente Gorinchem kon vanochtend nog niet reageren op het opstootje. Ze gaat eerst overleggen met de cateraar.