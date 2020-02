Paul (23) uit Dalem verkozen tot mooiste man ter wereld

Man die zich met ‘loeiharde vuistsla­gen’ tegen aanhouding verzette moet schadever­goe­ding betalen

12:08 Een politieagent, die in september betrokken was bij de aanhouding van een 43-jarige stiefvader in Langerak vanwege huiselijk geweld, kreeg vrijdag van de rechter een schadevergoeding toegekend van 2250 euro. Daarnaast kreeg de verdachte een voorwaardelijke celstraf opgelegd.