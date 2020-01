Paul uit Gorinchem(23) is misschien wel ‘de mooiste man ter wereld’

Meer parkeer­plek­ken bij NOAD'32 in Wijk en Aalburg, maar de vraag is nog of het allemaal genoeg is

9:11 Het net aangelegde parkeerterrein bij voetbalvereniging NOAD'32 in Wijk en Aalburg is inmiddels in gebruik genomen, maar het is de vraag of hiermee aan alle ellende een eind is gekomen. De gemeente Altena gaat daarom samen verenigingen, de eigenaar van cafetaria De Happetap en omwonenden de nieuwe situatie monitoren.