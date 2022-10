Per 21 oktober omleiding naar veerpont Herwijnen

Campings in Herwijnen en Woudrichem staan straks blank door hoogwater en dus moet iedereen nu weg

Lekker kamperen aan het water, voor de gasten van campings De Zwaan in Herwijnen en De Mosterdpot in Woudrichem zit dat er voorlopig niet meer in. Ze moeten hun spullen pakken want de campingterreinen komen de komende dagen blank te staan door hoogwater. ,,We hopen dat we begin augustus weer open kunnen. Maar zelfs dat is nog niet zeker’’, zegt Anja van der Meijden van De Zwaan.

15 juli