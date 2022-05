Persoon te water in Gorinchem

Jeugddeten­tie en enkelband voor ‘persfoto­graaf’ (21) die vier branden stichtte

De 21-jarige B., die vorige zomer in Vijfheerenlanden zowel een elektrische fiets, auto, hooibalen als een leegstaande schuur in brand zette, gaat voorlopig met een enkelband door het leven. Ook is de zwakbegaafde B. veroordeeld tot 155 dagen jeugddetentie, waarvan 30 dagen voorwaardelijk.

