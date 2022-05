Piep! Een NL-Alert uren na de brand in Poederoijen: ‘We hebben veel vragen gehad’

Update/met video Veel schade na zeer grote brand in loods Poederoij­en, niemand gewond

POEDEROIJEN - Een grote loods van zo’n 50 bij 15 meter stond maandagmiddag in brand in Poederoijen. Dat zorgde een tijd lang voor een flinke rookontwikkeling. Grote zwarte rookwolken waren van veraf te zien, bijvoorbeeld vanuit Den Bosch, Geldermalsen en Gorinchem. De brandweer spreekt van een zeer grote brand. Even voor 15.00 uur werd er een NL-Alert verstuurd. Rond 15.20 uur was de brand meester. Niemand raakte gewond.

12:34