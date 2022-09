Pim (23) zat als tiener al aan de drank en drugs, maar is nu 4,5 jaar clean en helpt andere verslaafden

Politie doet oproep na autobran­den in de Gildenwijk: ‘Bel 112 als u de komende tijd iets vreemds ziet’

De wijkagent voor de Gildenwijk in Gorinchem roept via sociale media inwoners op om onmiddellijk 112 te bellen als ze de komende tijd iets vreemds zien. In die buurt brandden drie nachten op rij auto’s uit.

8 september