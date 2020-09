Pizza-ijs van Gorcumse ijssalon is een hit: ‘Je proeft écht de Margaritha’

Regioclubs moeten eerste horde nemen op weg naar het hoofdtoer­nooi van de KNVB Beker

29 augustus SteDoCo, Unitas (zo) en Achilles Veen komen zaterdag in actie in de eerste kwalificatieronde van de TOTO KNVB Beker. Voor de regioclubs ligt de weg naar de tweede kwalificatieronde open. Het doel is om uiteindelijk in het hoofdtoernooi terecht te komen en een aansprekende tegenstander te loten.