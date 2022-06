Plannen voor kunst- en cultuurcampus in Gorinchem: ‘Lessen sluiten aan op wereld van de jeugd’

Georgios Lazakis wil kunst en cultuur in de stad naar een hoger plan tillen. Dat kan volgens hem niet alleen in de nog op te richten ‘Skillsfabriek’, maar ook op scholen, in buurthuizen en op straat. ,,We geloven in het prikkelen van alle zintuigen. Namelijk proberen, experimenteren en ondervinden. We geloven in de kracht van onderwijzen op een hedendaagse manier. Niet traditioneel met een leraar voor de klas, maar naast en tussen de leerlingen", zegt hij. ,,Door je eigen skills te ontdekken en naar huis te gaan met een lijst met vaardigheden in plaats van cijfers op een rapport.”