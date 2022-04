Planten en zaaien in de Noordertuin: ‘Leerdammers kunnen straks weer genieten van gratis groenten’

COLUMN Briljant initiatief als eerbetoon aan Hugo de Groot

Afgelopen zaterdag las u in deze krant over een plan voor de oprichting van een Hugo de Groot Huis. Initiatiefnemers Amnesty International, de Speelgoedbank en het COC in Gorinchem hebben in een brief aan de gemeente het idee gepresenteerd voor een ruimte waarin het gedachtegoed van Grotius levend wordt gehouden.

10 april