Politie 'brengt afval terug' bij Nieuwpoortse hangjeugd

Onrust over bestrijden eikenpro­ces­sie­rups in Hardinx­veld

12:00 De PvdA-fractie in Hardinxveld-Giessendam maakt zich zorgen over de manier waarop de eikenprocessierups wordt bestreden. ,,Doe het op een ander tijdstip, of licht omwonenden van tevoren in'', zegt de partij.