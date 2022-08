Politie pakt Leerdammer en Hellouwse op: In hun auto liggen een hakbijl en heel veel pillen

Politieon­der­zoek steekpar­tij Asperen: ‘Slachtof­fer en verdachte kennen elkaar en zijn minderja­rig’

De jongen die zondag aan het einde van de middag zwaargewond raakte bij een steekpartij op de Nieuwe Zuiderlingedijk in Asperen en de jongen die later werd aangehouden, zijn bekenden van elkaar. Beiden wonen in Leerdam.

22 augustus