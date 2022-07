Politie sluit garagebox in Gorinchem na vinden verboden middelen

De politie heeft samen met Gemeente Gorinchem een onderzoek ingesteld naar de garagebox. Naast verboden middelen werden er ook materialen van een hennepkwekerij, Snus en 24 cilinders met lachgas aangetroffen. De goederen die niet zijn toegestaan zijn in beslag genomen en afgevoerd. De verdachte is bij de politie bekend en zal later verhoord worden.