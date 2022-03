Politie Vijfheerenlanden heeft bijzondere gasten op de achterbank: 'Deze beertjes krijgen kinderen als troost’

INHAALVOETBAL Geen punten voor Kozakken Boys, Heukelum - EBOH tijdelijk gestaakt; dit gebeurde er verder op de velden

Kozakken Boys slaagde er in de strijd tegen degradatie uit de Jack’s League niet in om punten aan het totaal toe te voegen. Het Amsterdamse AFC won het inhaalduel in Werkendam met 1-3. In 2F kreeg lijstaanvoerder SVW een pak slaag van Wilhelmina’26 (3-0) en werd Heukeleum - EBOH (2-1) tijdelijk gestaakt. Dit gebeurde er dinsdagavond allemaal op de velden.

