Politie Vijfheerenlanden schrijft twintig bekeuringen uit bij scootercontrole

herwijnen Onduide­lijk wat CDA van radartoren vindt, omdat Kamerlid thuisbleef om bedreiging door boeren

Het blijft vooralsnog onduidelijk of er in de Tweede Kamer een meerderheid is vóór een militair radarstation in Herwijnen. Eerder deze week was er een debat, maar het CDA was afwezig. Kamerlid Derk Boswijk moest vanwege bedreigingen verstek laten gaan. ,,Maar het standpunt van die partij is juist cruciaal”, reageert Edwin Rijkse van stichting Niet nog een radar in Herwijnen.

8:50