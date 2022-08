Pont van en naar Gorinchem vaart extra tijdens Zomerfeesten

Een slokje bier bij het station kan je 100 euro kosten: Alcoholver­bod tijdens Gorcumse Zomerfees­ten

Met een biertje in de hand naar de Zomerfeesten? Wie alcohol drinkt in de omgeving van het station of zelfs maar een geopend drankje bij zich heeft, kan een boete van 100 euro krijgen. Gorinchem voert namelijk een tijdelijk alcoholverbod in.

29 juli