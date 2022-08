Populair bankje op stadswal verdwijnt terwijl in Brielle een Gorcums bankje verschijnt

Dealer (22) in proeftijd betrapt op cocaïnehan­del: ‘Had geld nodig, anders kon ik ons gezin niet onderhou­den’

In één jaar tijd ging de 22-jarige straatdealer Osman E. uit Leerdam twee keer de mist in, beide keren voor cocaïnebezit en dealen. Maar wat is een passende straf voor iemand die zijn leven nét weer op de rit heeft? Dat is de vraag waarover de rechtbank in Utrecht zich dinsdagmiddag boog. ,,Ik had het geld nodig, anders kon ik ons gezin niet onderhouden.”

16 augustus