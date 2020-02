Porsche-rijder schept vrouw met kinderwagen in Gorinchem

Slachtof­fer van explosie in Gorcumse woning knutselde volgens buurt wel vaker met vuurwerk

21 februari Een 28-jarige bewoner van de Hoofdwal in Gorinchem is vrijdagochtend in zijn woning gewond geraakt door een explosie. Het slachtoffer was volgens de politie ‘met vuurwerk aan het knutselen’. Buurtbewoners zijn niet verrast, omdat de man volgens hen wel vaker zelfgemaakte vuurwerkbommen tot ontploffing bracht op straat.