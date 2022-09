Progressief Altena: ‘Help jongeren met beperking die door onduidelijke regelgeving in financiële knel komen’

AltenaLo­kaal woedend op gemeente­raad: ‘Worden weggezet alsof we tégen de boeren zijn’

Fractievoorzitter Philip den Haan van AltenaLokaal is woedend over de manier waarop zijn partij eerder deze week tijdens een debat in de gemeenteraad is weggezet. ,,Die woorden móeten teruggenomen worden. Publiekelijk.’’

8 juli