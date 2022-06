ProRail wil meewerken aan twee nieuwe zonneparken rondom Knooppunt Deil: ‘Samen de energietransitie versnellen’

In­loopspreek­uur voor mogelijke plaatsing van windturbi­nes langs de Bergsche Maas

Op woensdag 6 juli kunnen inwoners van Altena hun zorgen en vragen over de mogelijke plaatsing van windturbines langs de Bergsche Maas kwijt in het Dorpshuis in Dongelen. De gemeente Waalwijk organiseert dan tussen 18.30 en 20.00 uur een inloopspreekuur over dit onderwerp.

16 juni