Raad hakt knoop door: winkels in West Betuwe nu ook op zondag open

Daarmee komt een einde aan een jarenlang slepende discussie en is Neder-Betuwe straks nog de enige gemeente in Rivierenland waar alle winkels op zondag dicht zijn. Het open gaan van de winkels op zondag is ook een belangrijke reden waarom de SGP niet langer deel uitmaakt van de coalitie en het college in West Betuwe. De partij wist dat in de vorige coalitieperiode nog tegen te houden.