Raadslid AltenaLokaal wint loting maar ziet alsnog af van gewonnen raadszetel

Loting brengt verlossing: Corné van den Herik krijgt plek in de gemeente­raad van Altena

ALTENA - De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Altena is definitief. Dat betekent ook dat bekend is wie van de twee kandidaten van AltenaLokaal die een gelijk aantal stemmen kregen, tot raadslid gekozen is. Daarvoor werd er maandagochtend ouderwets geloot. Corné van den Herik is de gelukkige. Hij krijgt een plek in de gemeenteraad, al mag hij daar nog van af zien.

21 maart