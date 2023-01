Raadslid Van Santen (VVD) wil uitleg: ‘Waarom betaalt een voetganger bijna het dubbele voor de pont?’

Dat veerdienst Riveer door de stijgende brandstofprijzen te maken heeft met oplopende kosten, begrijpt VVD-raadslid Niels van Santen best. De fractievoorzitter stelt vragen aan burgemeester en wethouders over de tariefsverhogingen.

Forse financiële sprong

,,Maar op sommige trajecten is de financiële sprong wel heel fors’’, constateert hij. Met name voetgangers, fietsers en motorrijders op de veren Herwijnen-Brakel en Aalst-Veen merken het in hun portemonnee. Rond Gorinchem zijn de stijgingen minder hoog.