Radioman Sjors Fröhlich is de nieuwe burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden

Inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden mochten vooraf meedenken over welke karaktereigenschappen hun nieuwe burgemeester moet hebben. Een meerderheid koos voor vooruitstrevend, in plaats van behoudend. Ook willen de bewoners de burgemeester het liefst ‘in de wijken en dorpen zien’ en niet alleen 'op het gemeentehuis’.



Volgens de profielschets moet de nieuwe burgemeester de gemeente ‘verder brengen’. Er is behoefte aan een ‘ambitieuze koploper’ die ‘met de blik vooruit oog heeft voor de identiteit en tradities van de kernen’. Daarnaast werd een bestuurder gezocht die de weg weet in Utrecht, maar ook in Den Haag, en tegelijkertijd het gezicht laat zien op de Glasstadmars in Leerdam en de Paardenmarkten van Ameide en Vianen.



De gemeenteraad van Vijfheerenlanden laat in een persbericht weten dat zij in Fröhlich ‘een communicatief, doortastend en verbindend burgemeester’ zien. ,,Hij heeft zich laten zien als een betrokken, strategische en gepassioneerde bestuurder met het hart op de juiste plaats. Hij beschikt over een indrukwekkend netwerk en heeft zich als stressbestendig laten zien. Zijn specifieke ervaring op het gebied van media, communicatie en crisisbeheersing ziet de raad als zeer gewenste pré.’’