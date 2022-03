Rechter tikt Molenlanden op de vingers: weigeren arbeidsmigranten is discriminatie

Illegale bewoning in Molenlan­den, gemeente legt last onder dwangsom op

De gemeente Molenlanden heeft de eigenaren van een woning in de Dr. Ingelsestraat in Wijngaarden een last onder dwangsom opgelegd. In de woning verblijven sinds eind vorig jaar arbeidsmigranten, maar dat is tegen de regels. Ook is het er brandgevaarlijk.

7 mei